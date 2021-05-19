طرق دبي تطرح 350 رقماً مميزاً في مزادها الإلكتروني

دبي (وام)

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح 350 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية من الفئات: A-B-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W والكلاسيكية، وذلك في ثاني مزاد إلكتروني جديد خلال العام الجاري، وهو المزاد الإلكتروني الـ 64 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات.

ويبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد 23 مايو الجاري، فيما سينطلق المزاد يوم الأحد الموافق 30 مايو الجاري في الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر لمدة 5 أيام فقط. وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول البرشاء ديرة .. كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.