الامتحانات النهائية بجامعة الشارقة حضورياً

الشارقة (وام)

استكملت جامعة الشارقة إجراء الامتحانات النهائية لفصل الربيع للعام الأكاديمي الحالي حضورياً في مقرها، وذلك للمساقات المتقدمة ومساقات الدراسات العليا والمساقات المعملية والإكلينيكية والكليات الطبية، فيما تستكمل إجراء الامتحانات للمساقات العامة مثل المتطلبات الجامعية افتراضياً، باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية المتوفرة في منظومة إدارة المساقات الإلكترونية.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، خلال تفقده سير وانتظام الامتحانات، حرص إدارة الجامعة على تهيئة أفضل الظروف لأبنائها الطلبة لإجراء الامتحانات المقررة لهم، مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة والخاصة باستقبال الطلبة، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لسير الامتحانات وفق الضوابط والقواعد التي وضعتها الجامعة في هذا الشأن لعدد من المساقات التي تتطلب حضور الطلبة بشكل شخصي للحرم الجامعي، مثل المساقات المتقدمة ومساقات الدراسات العليا. وأوضح أنه تم تجهيز القاعات والأماكن الخاصة بأداء الامتحانات، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان بيئة صحية آمنة، وفق تعليمات التباعد الجسدي التي حددتها الجهات المعنية. وأشار إلى الأهمية التي توليها إدارة الجامعة للامتحانات كأداة التقييم للطلبة، بما يضمن دقة وجودة ونزاهة التقييم في المراحل كافة ولكل المساقات، وأن الجامعة وضعت مجموعة من الخطط والتدابير التي من شأنها أن تضمن سير الامتحانات، سواء في الحرم الجامعي في المقر الرئيس للجامعة، أو في أفرعها المختلفة. وأضاف أنه تم الأخذ بعين الاعتبار ظروف الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة والحوامل والطلبة القاطنين في إمارة أبوظبي والطلبة المتواجدين خارج الدولة، بحيث تعقد امتحاناتهم افتراضياً، بالتزامن مع الامتحانات المنعقدة في الحرم الجامعي. من ناحيته، قال الدكتور حسين محمد المهدي عميد الخدمات الأكاديمية المساندة: إن عدد الطلبة المسجلين في الجامعة لأداء الامتحانات في الحرم الجامعي بلغ 10 آلاف طالب وطالبة وفق آلية تعتمد على نوعية المساقات ومتطلباتها، والتي شملت مساقات متنوعة في كليات الجامعة، ووفق السعة الاستيعابية للقاعات الامتحانية. وأضاف أن الجامعة عملت على توفير احتياجات الطلبة خلال الامتحانات، كتطعيمهم ضد فيروس «كوفيد - 19» وإجراء فحوص لهم من خلال المركز المتوفر بالجامعة للطلبة والعاملين، والاحتياجات الأخرى التي يحتاجها الطلبة خلال أدائهم الامتحانات.