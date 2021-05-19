باحثة من «نيويورك أبوظبي» تطوّر برامج لإدارة حركة المركبات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن مشاركتها في تطوير أدوات جديدة للتنبؤ بالحركة المرورية، حيث ستتيح لمهندسي المواصلات تحديد أنماط حركة المرور المتوقعة طوال اليوم خلال وقت مبكر جداً من ساعات الصباح، عبر مراقبة الأداء المروري لعدد من الطرقات المحددة. وسيتمكن المهندسون بفضل هذه الأدوات من تطوير برامج لإدارة حركة المركبات، ومصممة خصيصاً لمواكبة ظروف الحركة المرورية التي يتم تسجيلها خلال أي يوم. وأعدت الدكتورة مونيكا مينينديز، الأستاذة المساعدة في الهندسة المدنية والحضرية بجامعة نيويورك أبوظبي ومديرة مركز مدن للأبحاث، دراسة جديدة بعنوان: تصنيف أنماط الحركة المرورية في المدن: تحليل طولي لأنماط الرسم التخطيطي الأساسي العياني لتدفق حركة المرور خلال عام واحد، بالتعاون مع لوكاس أمبول وأليستر لودر من معهد التخطيط وأنظمة النقل التابع للمعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، ولودوفيتش ليكليرك من جامعة جوستاف إيفل وجامعة ليون.