مذكرة تفاهم بين جامعتي العين واليرموك الأردنية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة العين، وجامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المستقبلي بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال زيارة قام بها كممثل عن جامعة العين الدكتور هيثم بني سلامة مدير المشاريع الخارجية والعلاقات الدولية إلى جامعة اليرموك، حيث كان في استقباله الدكتور نبيل الهيلات رئيس الجامعة.

وتنص مذكرة التفاهم على تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعتين على استقطاب المشاريع العلمية الدولية، وإجراء المشاريع البحثية المشتركة.