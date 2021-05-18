«أبوظبي القضائية» تختتم «المدربين القضائيين»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية، الدورة الأولى من البرنامج التأسيسي لتدريب المدربين القضائيين، بمشاركة 15 من أعضاء الهيئة القضائية الراغبين في ممارسة مهام التدريب القضائي.

ويأتي اعتماد البرنامج المستحدث تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في ترسيخ مكانة أكاديمية أبوظبي القضائية كمركز إقليمي ودولي للتدريب القضائي والقانوني، وفي إطار الخطة التدريبية المتكاملة التي اعتمدها المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، لإعداد مدربين قضائيين وفق أرقى المعايير العالمية.

وأوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية، أن البرنامج يتوافق مع أحدث التطورات التقنية التي اعتمدتها الدائرة مؤخراً، ومن أهمها تقديم التدريب عن بُعد، مشيرةً إلى الإنجاز الذي حققته خلال الظروف الاستثنائية التي مرت على العالم خلال جائحة «كورونا»، حيث استطاعت تحويل التحديات المتعلقة بإجراءات التباعد الجسدي إلى إنجاز من خلال التحول بسلاسة وسرعة إلى تقنيات التدريب عن بُعد.

وأضافت أن البرنامج التأسيسي لتدريب المتدربين القضائيين تناول محاور عدة أهمها؛ تعريف المشاركين بمواصفات المدرب باستخدام تقنيات التواصل، وتمكينهم من مهارات تخطيط اللقاء التدريبي عبر برامج «مايكروسوفت تيمز» و«زووم» و«بلاكبورد» وغيرها، إضافة إلى تزويدهم بمهارات إدارة الجلسات التدريبية عن بُعد.

كما تضمن البرنامج تعريف المشاركين بآلية التعامل مع الأنماط المختلفة من المتدربين، وبمهارات المدرب في استخدام أساليب التدريب عن بُعد، وكيفية إعداد الحقائب التدريبية، وتجهيز أدوات التفاعل داخل القاعة الافتراضية للتدريب.