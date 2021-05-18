24 ألف مستفيد من «تجنب الوقوف الخاطئ»

الشارقة (الاتحاد)

بلغ عدد المستفيدين من حملة «تجنب الوقوف الخاطئ» 24 ألفاً و579 شخصاً، واستمرت لمدة شهر، وتم توزيع نحو ألف منشور توعية «بروشور» على قائدي المركبات، إلى جانب تزويد المركبات المتعطلة على الطريق «بمثلثات تنبيه» لتجنب وقوع الحوادث.

واختتمت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الحملة التي أطلقتها في 12 أبريل الماضي، وهدفت من خلالها إلى تعزيز السلامة المرورية على مستوى الإمارة، وذلك بنشر الوعي المروري حول السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض قائدي المركبات، مثل الوقوف الخاطئ على الطريق، وما ينتج عنه من عرقلة لحركة السير، وتأثيره السلبي على الحركة المرورية والتسبب في حدوث ازدحامات على الطرق.