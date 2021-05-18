طقس اليوم صحو وارتفاع في درجات الحرارة

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهاراً. وأوضح المركز - في بيانه - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني عند الساعة 05:01 والجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 22:23.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:32 والمد الثاني عند الساعة 02:24 والجزر الأول عند الساعة 08:21 والجزر الثاني عند الساعة 21:46.