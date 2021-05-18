شرطة عجمان تحطم رقماً قياسياً بموسوعة غينيس

احتفلت القيادة العامة لشرطة عجمان بتحطيمها لرقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس تمثل في أكبر عدد من الأشخاص استخدموا ومرروا في فيديو متواصل عبر الانترنت جهازاً لاسلكياً لشكر خط الدفاع الأول بجميع مؤسساته والقيادة العامة لشرطة عجمان على جهودهم في مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

كما شكر «303 أشخاص» في هذا الفيديو الجمهور والمجتمع بكافة فئاته على تعاونهم مع خط الدفاع الأول وشرطة عجمان في الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وذلك بمشاركة 31 جنسية بلغات متعددة، تماشياً مع نهج الدولة في التعايش والتسامح بين جميع من يعيش في دولة الإمارات.

ومرت فكرة تحطيم الرقم القياسي بثلاث مراحل.. الأولى: تصوير فيديو لأشخاص وفق إطار محدد بحيث يقوم الشخص بتسلم جهاز لاسكي، ويقدم رسالة شكر، سواء لخط الدفاع الأول وشرطة عجمان، أو شكر من شرطة عجمان أو خط الدفاع الأول للجمهور لتعاونه مع نصائح وعبارات توعوية لمواجهة كوفيد-19، حيث استمر التصوير أسبوعين كاملين شمل تغطية منشآت خط الدفاع الأول من الشرطة والإسعاف الوطني والدفاع المدني ووزارة الصحة مثل الطب الوقائي والمراكز الصحية مثل الحميدية ومشيرف ومراكز الفحص والتطعيم بالإضافة إلى مناطق تواجد الجمهور في إطار توعوي، ومشاركة مجتمعية شملت مراكز تقديم خدمات مثل مركز المرور والترخيص ومركز سبيد للفحص الفني ومراكز التسوق مثل سيتي سنتر عجمان والسوق الصيني وجمعية أسواق عجمان التعاونية، وشلمت عملية التصوير التنوع في اللغات والجنسيات شملت 31 جنسية.

أما المرحلة الثانية، فركزت على عمل مونتاج للفيديوهات المصورة وجمعها في إطار واحد مع إثبات شهود من ذوي الخبرة من العاملين في تلفزيوني عجمان والشارقة.

وشهدت المرحلة الثالثة إجراء عملية التحكيم من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتحقيق رقم قياسي بعدد 303 أشخاص.

وتقدم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان في كلمة له بالشكر الجزيل لقيادة دولة الإمارات الرشيدة وشعبها والمقيمين فيها على جهودهم في مواجهة جائحة كورونا.

كما شكر.. صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لدعم سموهم السخي في تحقيق منظومة الأمن والسلامة في دولتنا الغالية بما يحقق السعادة وجودة الحياة لجميع سكان الدولة.

وأثنى اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي على جهود العاملين في القيادة العامة لشرطة عجمان من ضباط وضابط الصف والأفراد والمدنيين خلال مواجهة وباء كوفيد-19 وعلى جهود جميع العاملين في خط الدفاع الأول في مواجهة الجائحة.

وأوضح سعادة القائد العام لشرطة عجمان أن فكرة دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لم تكن عفوية بل تم اختيارها بدراسة لتحقيق التوعية..مشيرا إلى أن القيادة العامة أرادت من خلال هذا الفيديو أن توصل شكر المجتمع لخط الدفاع الأول بما فيهم شرطة عجمان وشكر المجتمع على تعاونهم.. وقال إن الفعالية تتناسب مع الجهود الجبارة للدولة وخط الدفاع الأول في مواجهه هذا الوباء..داعياً الله عز وجل أن ينجلي عن الأمة والبشرية جمعاء.

وأكد سعي شرطة عجمان المستمر لتعزيز سمعة دولة الإمارات في جميع المحافل الدولية في تفوقها وريادتها وتنافسيتها، وتعزيز جودة الحياة فيها.

وشهد الحفل الذي نظمته القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية عرض فيديو تحقيق الرقم القياسي.. ثم قام هيكسون دانيل ممثل مؤسسة غينيس بتسليم شهادة تسجيل الرقم القياسي للقيادة العامة لشرطة عجمان في موسوعة غينيس للأرقام القياسية إلى سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان. وفي ختام الحفل، كرم القائد العام لشرطة عجمان فريق موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وفريق العمل الميداني القائم على تنفيذ الحدث في تحطيم الرقم القياسي.