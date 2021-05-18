80 دولة في الدورة الـ72 للمؤتمر الدولي للفضاء بدبي

آمنة الكتبي (دبي)

أكدت البروفيسور باسكال إهرنفريوند، رئيس الاتحاد الدولي للفضاء مشاركة 80 دولة في الدورة الـ72 للمؤتمر الدولي للفضاء، موضحة أن المؤتمر في نسخته لعام 2021 سيعقد بحضور شخصي في مدينة دبي النابضة بالحياة، في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2021. جاء ذلك أمس، خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته اللجنة المنظمة للإعلان عن آخر الاستعدادات لاستضافة المؤتمر. وسيساهم المؤتمر الدولي للفضاء الذي سيعقد هذا العام تحت شعار «الإلهام والابتكار والاستكشاف لخدمة البشرية»، في خدمة الإنسانية والعلوم، من خلال تقوية وتعزيز أطر التعاون بين جميع البلدان في قطاع الفضاء. وقالت إهرنفريوند: كما سيشهد المؤتمر الاجتماعات المعتادة لرؤساء وكالات الفضاء العالمية، وجلسات نقاشية مختلفة تركز على المهمات المستقبلية لإعادة العينات المريخية، وتبحث دور وكالات الفضاء الناشئة، وأهمية الأقمار الاصطناعية الصغيرة، وإلقاء الضوء على وجهات نظر الجيل القادم فيما يتعلق بقطاع الفضاء. وأضافت إهرنفريوند: «نعدكم بأن البرنامج التقني سيكون مثيراً للاهتمام، وسيقدم عدداً كبيراً من العروض التقديمية المختارة بدقة من قبل اللجنة الدولية المنظمة للمؤتمر. وسيجمع المؤتمر الدولي للفضاء قادة المنظمات والوكالات الفضائية العالمية، مع صناع القرار عالمياً، والخبراء والمهنيين الشباب في مكان واحد لتبادل المعرفة والخبرات، والتطورات، والاستراتيجيات، والاتجاهات العامة حول الأنشطة الفضائية العالمية الحالية والمستقبلية». من جهته، قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «بدافع من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في قطاع الفضاء والرؤية المستقبلية التي تستهدفها القيادة الرشيدة للقطاع، فإننا نضيف إنجازاً جديداً لسجلنا المتميز عبر استضافة المؤتمر الدولي للفضاء في دبي هذا العام». وأضاف أن هذا الحدث الذي تستضيفه المنطقة لأول مرة سيكون بمثابة حافز جديد للمزيد من دول المنطقة للتعاون مع الشركاء الدوليين وتأهيل جيل جديد من خبراء الفضاء العرب ليعملوا من أجل الإنسانية. وقال سالم المري، نائب المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، رئيس لجنة استضافة المؤتمر الدولي للفضاء: إنه من المتوقع ان يصل عدد الحضور 5 آلاف شخص، موضحاً أن استضافة دولة الإمارات لنسخة هذا العام من المؤتمر تؤكد على التزامنا بدعم نمو وتطور قطاع الفضاء العالمي. وأكد المري أن المؤتمر فرصة للعرض تجربة دولة الإمارات في الوصول الى المريخ و لتبادل البيانات العلمية، مؤكداً أنه يتم العمل من كثب مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة في دبي لضمان سلامة جميع المشاركين في المؤتمر، حيث قمنا بإعداد جميع البروتوكولات المطلوبة التي ستساعدنا في تنظيم حدث ناجح وآمن في شهر أكتوبر المقبل.

