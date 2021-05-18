بالفيديو.. تفاصيل الإحاطة الإعلامية بشأن مستجدات "كورونا"

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة - المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة أن من عوامل نجاح الحملة الوطنية للتطعيم دعم القيادة الرشيدة، والإعداد والتخطيط، وتعاون الشركاء الاستراتيجيين، وتوفير بنية تحتية فعالة للنظام الصحي، وتسريع عملية تسجيل اللقاحات المعتمدة، ودور الحملة الإعلامية والتوعوية.

وقالت اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 (فايزر- بيونتك) للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة

وأضافت تم تطعيم ما يزيد على نسبة 73.88% من إجمالي الفئة المؤهلة، وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاماً. كما تم تطعيم ما نسبته 80.33% من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق، وهي الفئة ذات الأولوية كونها أكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته.

وأوضحت فريدة الحوسني أن توسيع نطاق التطعيم ليشمل هذه الفئة من شأنه أن يفتح الباب لتلقيح عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الدولة، وتطعيم أكبر شريحة في المجتمع بما يسهم في الوصول إلى المناعة المكتسبة.

وتابعت أن تطعيم الأطفال يعد موضوعاً جوهرياً، إذ سيخفف العبء على الأهل الذين ما يزال أطفالهم يتابعون تعليمهم عن بعد. وعليه نهيب بأولياء الأمور بالمبادرة لتطعيم أبناءهم حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

واختتمت بقولها "نوصي بالفحص الدوري لفيتامين د للتأكد من عدم انخفاضه ونؤكد على أهمية فيتامين ج والزنك وهي مكملات تعزز المناعة وتساعد الجسم في الوقاية من الأمراض المعدية بما في ذلك الوقاية من كوفيد19





وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح #كوفيد19 "فايزر- بيونتك" للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة#يدا_بيد_نتعافى pic.twitter.com/SlzDh1Mf9Z — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) May 18, 2021

نوصي بالفحص الدوري لفيتامين د للتأكد من عدم انخفاضه ونؤكد على أهمية فيتامين د وفيتامين ج والزنك وهي مكملات تعزز المناعة وتساعد الجسم في الوقاية من الأمراض المعدية بما في ذلك الوقاية من #كوفيد19 #يدا_بيد_نتعافى pic.twitter.com/IbIYXOh2Ec — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) May 18, 2021