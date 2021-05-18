احتفلت القيادة العامة لشرطة عجمان اليوم، بمناسبة تحطيم شرطة عجمان رقما قياسيا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر عدد من الأشخاص في فيديو متواصل على الإنترنت يستخدمون جهازاً لاسلكياً.
وقدم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، الشكر لخط الدفاع الأول وشرطة عجمان والمجتمع في مواجهة فيروس كوفيد19.
#شرطة_عجمان تسجل رقماً قياسياً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بأكبر عدد من أشخاص في فيديو يستخدمون جهازاً لاسلكياً لشكر خط الدفاع الأول وشرطة عجمان بـ31 لغة#نتصدر_المشهد pic.twitter.com/Z4uy5bkIUi— صحيفة الاتحاد (@aletihadae) May 18, 2021