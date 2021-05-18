شرطة عجمان تحطم رقماً قياسياً في جينيس

احتفلت القيادة العامة لشرطة عجمان اليوم، بمناسبة تحطيم شرطة عجمان رقما قياسيا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر عدد من الأشخاص في فيديو متواصل على الإنترنت يستخدمون جهازاً لاسلكياً.

وقدم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، الشكر لخط الدفاع الأول وشرطة عجمان والمجتمع في مواجهة فيروس كوفيد19.