شرطة أبوظبي توضح عقوبة تجاوز الإشارة الحمراء

حذرت شرطة أبوظبي من خطورة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وما ينتج عنه من أضرار وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وقالت من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها اليوم في تويتر، إن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50,000 درهم بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر، بحسب القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.