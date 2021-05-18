أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن توقيت الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كوفيد19.. الساعة 5:30 مساءً يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك اعتباراً من اليوم.

توقيت الإحاطة الإعلامية لحكومة #الإمارات حول مستجدات #كوفيد19 .. الساعة 5:30 مساءً يوم الثلاثاء من كل أسبوع.. وذلك اعتباراً من اليوم.#وام pic.twitter.com/Kw7StpTK4u