مراكز متقدمة لطلبة جامعة دبي في «دبي للمستقبل»

دبي (وام)

حقق فريقان من طلبة كلية الهندسة في جامعة دبي، مراكز متقدمة في مسابقة الابتكار وريادة الأعمال التي نظمتها مؤسسة دبي للمستقبل، ضمن برنامج المسرعات الحكومية، وشاركت فيها المنطقة الحرة للابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، وعدد من الجامعات الأخرى. وأوضح الدكتور واثق منصور، رئيس قسم الهندسة الكهربائية، مدير المنطقة الحرة للابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، أن الفريق الأول فاز مشروعه «الأيدي المتكلمة الناطقة» بجائزة قدرها 50 ألف درهم، ودعم من فريق ريادة الأعمال بمؤسسة دبي للمستقبل ضمن برنامج المسرعات الحكومية، تمهيداً لإنشاء شركته الخاصة. وفاز الفريق الثاني بدعم فريق ريادة الأعمال في المؤسسة ضمن برنامج المسرعات الحكومية. ضم الفريق الأول الطالبتين ميثاء أحمد ومحبة المهيري، ويهدف مشروعهما «الأيدي المتكلمة الناطقة» إلى إنشاء تطبيق مبتكر يتعلم من خلاله أفراد المجتمع لغة الإشارة بعدة لغات، ويستفيد منه الأشخاص الصم والبكم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وستقوم الطالبتان بإنشاء شركة ناشئة ضمن حاضنات المنطقة الحرة للابتكار وريادة الأعمال في الجامعة. وضم الفريق الثاني الطالبين محمد مجرن وعبدالرحمن الجسمي، ويهدف مشروعهما إلى إنشاء منصة إلكترونية لتأطير العمل التطوعي وتحفيزه وتشجيعه من خلال منح مكافآت متنوعة من جهات حكومية وخاصة للمتطوعين بهدف خدمة المجتمع وتشجيع العمل التطوعي.