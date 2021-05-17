أفراح القواسم وآل مكتوم

دبي (وام)

حضر الشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ سالم بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ راشد بن علي بن سعيد آل مكتوم، والشيخ مانع بن علي بن سعيد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن علي بن سعيد آل مكتوم، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ محمد بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ خالد بن صقر بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ عمر بن صقر بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ خالد بن فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي.. عقد قران الشيخ راشد بن صقر بن خالد بن سلطان القاسمي إلى كريمة الشيخ سهيل بن علي بن سعيد بن راشد آل مكتوم الذي أقيم في إمارة دبي. وبارك الشيوخ للعريس الشيخ راشد بن صقر بن خالد بن سلطان القاسمي مناسبة عقد قرانه، سائلين الله تعالى للعروسين أن يرزقهما الحياة السعيدة الهانئة والذرية الصالحة.