«الدعم الاجتمـاعي» بعجمان يستقبل 227 حالة

عجمان (الاتحاد)

أكدت النقيب وفاء خليل الحوسني، مديرة مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة عجمان، أن المركز استقبل 227 حالة، خلال الربع الأول من عام 2021، تنوعت بين مشاكل أسرية ومجتمعية وحالات دعم نفسي. وأضافت إلى أن المركز تمكن بجهود وخبرة العاملين من حل 215 حالة بنسبة حل بلغت 94.71%، أبرزها الخلافات الزوجية والعائلية، والاعتداء على سلامة الجسم والمشكلات المجتمعية إلى جانب قضايا الدعم النفسي والإساءة للأطفال، وتم التعامل معها ودياً، وإعادة الحياة لطبيعتها بين المتخاصمين دون اللجوء إلى المحاكم، بما يضمن لهم حياة آمنة وكريمة. وأشارت إلى أن مركز الدعم الاجتماعي بعجمان شارك في الجانب التوعوي بتقديم 10 محاضرات توعية عبر تطبيقات اتصال الفيديو عن بُعد، واستفاد منها 690 من الطلاب وأولياء الأمور والهيئة التعليمية. وأشادت النقيب وفاء خليل الحوسني، رئيس قسم الدعم الاجتماعي بشرطة عجمان، بجهود العاملين وخبرتهم في التعامل مع الحالات الواردة، والتي أثمرت بالإصلاح بين المتخاصمين وإيجاد حلول مناسبة لغالبية الحالات، وحلها بطرق سلمية وسرية.