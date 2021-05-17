5008 مكالمات لعمليات شرطة رأس الخيمة خلال العيد

رأس الخيمة(الاتحاد)

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالجهود المبذولة خلال عطلة عيد الفطر المبارك لضمان انسيابية الحركة المرورية، مثمناً التعاون المثمر من قبل أفراد الجمهور في الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، واتباع إرشادات رجال المرور.

وأكد أنه تم التعامل مع كافة الحالات والنداءات في زمن قياسي، وذلك انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى دعم مؤشر الأمن والأمان وتعزيز ثقة الجمهور.

وأشار إلى أن غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة استقبلت خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وتحديداً في الفترة من 11 مايو وحتى 14 من الشهر نفسه، 5008 مكالمات هاتفية متنوعة.

وذكر أن غرفة العمليات تلقت هذا العدد من المكالمات من أفراد المجتمع، خلال عطلة عيد الفطر، وتنوعت بين مكالمات عن حوادث مرورية وشكاوى من الازدحامات الخانقة والاستفسارات المختلفة.

ولفت أنه تم التعامل مع جميع المكالمات الواردة من قبل الأقسام والجهات المعنية، وفقاً لطبيعة كل مكالمة، بالشكل الأمثل والمطلوب، فضلاً عن الرد على استفسارات الجمهور.