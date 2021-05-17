«الشارقة الخيرية»: الحملة الرمضانية حققت أهدافها

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن نجاح حملتها الرمضانية جود في تحقيق وتجاوز مستهدفاتها التي تم الإعلان عنها قبل حلول شهر رمضان الكريم، مما يعكس الدعم والرعاية الكبيرين اللذين حصلت عليهما الجمعية من قبل فاعلي الخير، ويؤكد على ديمومة العمل الخيري واستدامته بفضل عطاء وإحسان أهل الخير.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي: إنه بفضل الله، ومن ثم بجهود المتبرعين ورعاة العمل الخيري وبجهود فرق عمل الجمعية نزف إليكم البشرى بتجاوز الحملة الرمضانية لأهدافها، مؤكداً أن هذا النجاح إنما هو برهان على ثقة أهل الخير في خطط الجمعية ومشاريعها ووعيهم التام بما تقدمه للمستحقين داخل وخارج الدولة، موضحاً أن هذا الدعم الذي حظيت به الجمعية سوف يمثل نقلة في حجم وأعداد المشاريع والحملات المقرر تنفيذها حتى نهاية العام الجاري.