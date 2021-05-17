556 مخالفة وإغلاق منشآت في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كثفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة حملات الرقابة على المنشآت للتحقق من التزامها بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وحررت الإدارة خلال الفترة الماضية أكثر من 500 مخالفة بحق المنشآت الغذائية والصحية بعد رصد جملة من المخالفات، مع إغلاق عدد منها بعد التحقق من وجود إصابات مؤكدة بالفيروس المستجد.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة، لـ «الاتحاد»: إن الإدارة وجهت المفتشين للتحقق من التزام كافة المنشآت بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واتخاذ الإجراءات المتمثلة في تحرير المخالفات والإنذارات والإغلاق بحسب حجم ونوع المخالفة.

وذكرت أن المفتشين تمكنوا خلال الفترة الماضية، تحديداً في قسم الرقابة الغذائية، من مخالفة عدد 57 منشأة مع إغلاق ثلاث منشآت غذائية، وذلك بسبب عدم التقيد بالإجراءات.

وأضافت بأن قسم الرقابة الصحية والبيئية تمكن خلال حملاته الميدانية من تحريرمخالفات لعدد 37 منشأة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية.

وتابعت: قسم الرقابة والخدمات البيطرية حرر 462 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات، وذلك منذ بداية الحملة وحتى الآن، ذاكرة أن المنشآت أصبحت على وعي كبير بالإجراءات الاحترازية ونسبة التزامها تصل 86%.

وقالت إن المفتشين نفذوا 25 زيارة تفتيشية إلى مقاهي الشيشة أسفرت عن عدد من المخالفات.