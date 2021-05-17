نموذج لمجموعة من الممارسات الطبية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» نموذجاً متميزاً للرعاية الصحية، عبر مجموعة من الممارسات الطبية، الذي يقدم بموجبه الأطباء المختصون لتخصصات فردية أو متعددة، رعاية طبية عالية الجودة عبر مرافق ومواقع مختلفة، تحت مظلة واحدة، ويتم تطبيق هذا النموذج في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من شركة «صحة» على توفير رعاية صحية عالمية المستوى، وتماشياً مع استراتيجياتها الرامية لتعزيز مخرجات الرعاية الصحية وجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، بحيث يستفيد المتعاملون مع المنشأتين من التخصصات الطبية المتوافرة في كل منهما، ومن الكوادر الطبية المتخصصة، والمعدات والتقنيات المتطورة فيهما، خاصة في تخصصات أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض الدم والأورام للكبار، أمراض الجهاز الهضمي للبالغين، وطب العظام، وغيرها من التخصصات التي تتميز فيها مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

عمر الفلاسي

وأكد الدكتور عمر سالم الفلاسي، استشاري كهربائية القلب ورئيس قسم أمراض القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية، حرص «صحة» على ترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة الرعاية الصحية في المنطقة والعالم، حيث تواصل مساعيها الرامية لتوفير خدمات رعاية صحية تتمتع بأعلى مستويات الجودة للمتعاملين مع منشآتها، من خلال مواصلة الارتقاء بالكوادر البشرية، والمرافق الصحية التابعة لها وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل العلاجية.

وقال: إن هذه الخطوة تهدف لتصنيف المنشآت الصحية لتكون من مراكز التميز وفقاً لقائمة من المواصفات والمتطلبات اللازمة للمنشآت الصحية المرخصة العاملة في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن هذا النموذج يسهم في رضى المرضى، ويسهل عليهم الحصول على الرعاية الصحية عالية الجودة بالقرب من أماكن إقامتهم.

وأضاف أن هذا البرنامج يأتي كذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز مفهوم مراكز التميز وتحفيز المنشآت الصحية على تعزيز خبراتها في اختصاصات محددة وفقاً لإمكاناتها، حيث تعمل شركة «صحة» باستمرار على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، مما يحقق الريادة والتميز في قطاع الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور عمر الفلاسي إلى أن هذا البرنامج يؤدي لرفع الجودة الشاملة والسلامة، من خلال إتاحة الفرصة للمختصين في منشآت «صحة» لتقديم رعاية صحية متميزة للمرضى، وتحسين رضاهم، إلى جانب تحسين الفعالية من حيث التكلفة، وتقنين التوظيف، خاصة للتخصصات الفرعية، والحد من مضاعفة الخدمات غير الضرورية في المستشفيات، ورفع مستوى الموظفين وكفاءة التأمين.

وفي إطار تطبيق نموذج الممارسات الطبية، سيقدم المختصون في مدينة شخبوط الطبية الدعم والمساندة للمختصين في مدينة الشيخ خليفة الطبية عند الحاجة، إما من خلال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض المقيم في مدينة خليفة الطبية، أو نقل المريض عبر خدمة الإسعاف المتميزة لشركة «صحة» إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج فيها والاستفادة من الإمكانات الطبية المتطورة المتوافرة فيها.

وفي إطار هذا البرنامج ستستفيد الكوادر الطبية العاملة في مدينة الشيخ خليفة الطبية من البرامج التي توفرها عيادة «مايو كلينك» التدريبية، والاستفادة من برامج التعلم والتدريب والخبرة المتاحة فيها، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم ومواهبهم في التخصصات الفرعية شديدة التعقيد، والوصول إلى برامج التدريب والتطوير التي تم تطويرها بالتعاون مع «مايو كلينك».

وسيتم التواصل مع المرضى الحاصلين على مواعيد للمراجعة وإبلاغهم بتغيير المنشأة التي سيتلقون الرعاية الطبية فيها من خلال مركز الاتصال التابع لشركة «صحة»، سواء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية أو في مدينة الشيخ خليفة الطبية.