295.6 مليون درهم لإنشاء طرق داخلية في «شخبوط»

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي عدداً من المشاريع التطويرية في مدينة شخبوط بما يساهم في توفير مرافق خدمية تساهم في الارتقاء بجودة الحياة.

وأفادت البلدية بأن العام الحالي سيشهد الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لـ 354 قسيمة سكنية في مدينة شخبوط، بتكلفة 295.663.380 درهماً.

وأوضحت البلدية لـ «الاتحاد» أن أعمال المشروع تتضمن إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية لـ 354 قسيمة سكنية، بالإضافة إلى أعمال (اتصالات، صرف صحي، أعمال المياه والكهرباء)، وتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بإنشاء الطرق، والتي تتضمن أعمال الكربستون والبلاط للأرصفة، وكذلك أعمال إنارة الشوارع وصرف مياه الأمطار وإنشاء العبارات المستقبلية، وتخطيط الطرق واللوحات المرورية. وفي التفاصيل يتضمن المشروع إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية تخدم القسائم الحالية والمستقبلية بطول 9.5 كيلو متر، وتركيب لافتات المرور، وإنشاء مواقف سطحية وممرات للمشاة.كما يتضمن تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 16.4 كيلو متر، وتصريف مياه أمطار بطول 10.3 كيلو متر، ومياه الشرب بطول 10.8 كيلو متر، ومياه الري بطول 12 كيلو متراً، إلى جانب شبكات خطوط الاتصالات بطول 27.4 كيلو متر، ومسار للدراجات الهوائية بطول 8.7 كيلو متر، والحزام الأخضر بطول 11.5 كيلو متر، إضافة إلى إنشاء 64 محطة كهرباء فرعية.

الحدائق التي تم إنجازها في مدينة شخبوط (من المصدر)

ومن المشاريع التي تنفذها في عدد من المدن خارج جزيرة أبوظبي، إنشاء محطات ضخ لتحويل مياه الأمطار في مدينتي خليفة وشخبوط وشاطئ الراحة بتكلفة مالية تبلغ 109.237.097 درهماً، حيث يتضمن نطاق الأعمال إنشاء 3 محطات رفع مياه صرف الأمطار ومحطة ضخ على شاطئ الراحة، وكذلك إلى إنشاء 4 مباني تحكم لتغذية محطات الضخ بالكهرباء، واستبدال بعض خطوط شبكات صرف مياه الأمطار بغرض توصيل المحطات بالشبكة القائمة، بالإضافة إلى إنشاء 4 غرف لتوزيع المياه بين هذه المحطات، بهدف تخفيض منسوب مياه صرف الأمطار لتقليل حدوث الفيضانات وارتفاع منسوب مياه الأمطار فوق سطح الأرض في مناطق (العدلة، وشخبوط، ومدينة زايد، وبني ياس، والرحبة، والشامخة، ومدينة خليفة، ومنطقة شاطئ الراحة).

4 حدائق

وأنجزت بلدية مدينة أبوظبي نوفمبر الماضي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية إنشاء أربع حدائق أحياء سكنية في مدينة شخبوط على مساحة إجمالية تبلغ 24575 متراً مربعاً، بتكلفة حوالي 15 مليون درهم. وتم تنفيذ الحدائق في مدينة شخبوط ضمن الأحواض MSH02، MSH19، MSH29، MSH30. وتضم الحدائق الأربع مناطق ألعاب للأطفال، مناطق شواء، مسطحات خضراء، أشجاراً، شجيرات، حمامات، إنارة، مقاعد للجلوس، أسواراً، شبكة ري، خزاناً مع غرفة مضخات تحت الأرض، سلال مهملات، لوحات إرشادية. وسيتم تعزيز إمكانيات هذه الحدائق خلال المرحلة المقبلة من خلال إضافة المزيد من الألعاب المخصصة لأصحاب الهمم، والتي تتناسب مع إمكانياتهم وتطلعاتهم وتحقق لهم السعادة والترفيه المطلوب، وكذلك تزويد الحدائق بمنظومة مراقبة لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة.