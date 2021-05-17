5 برامج أكاديمية جديدة في «جامعة الإمارات»

العين (الاتحاد)

أقرّ مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة إدراج 5 برامج أكاديمية جديدة في الجامعة، منها 4 على مستوى الدراسات العليا للتركيز على البحث، كما أقرّ المجلس أيضاً النسخة النهائية من جوائز زمالة الرئيس الأعلى للجامعة، وذلك بهدف جذب المزيد من الطلاب لمرحلة الدراسات العليا.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث لمجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة في مقرها بمدينة العين، أمس برئاسة معالي زكي أنور نسيبة- المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة.

وفي إطار التزام مجلس الجامعة بمبادئ الحوكمة القوية والمسؤولة، وافق المجلس أيضاً على سياسة إدارة المخاطر المؤسسية للجامعة، والتي توفّر إطاراً لمراقبة ملفّ مخاطر الجامعة، وتشهد المرحلة القادمة إطلاق حزمة من الابتكارات للباحثين من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة في مجالات التقنيات والطاقة المُتجدّدة والأمن الغذائي، والتي تواكب الأهداف الاستراتيجية للدولة وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وتقدّم معالي زكي أنور نسيبة في بداية الاجتماع، إلى أعضاء المجلس بأسمى التهاني والتمنيات بعيد الفطر المبارك، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يُبارك في جهود القيادة الرشيدة في مكافحة جائحة «كورونا»، وأن ينعم مجتمع الإمارات بالصحة والسلامة والسعادة. وناقش أعضاء المجلس خلال الاجتماع عدداً من القضايا التي تُسهم في تعزيز دور الجامعة الريادي، ورؤيتها المستقبلية التي تتماشى مع متطلّبات الثورة الصناعية الرابعة، ومتطلبات الذكاء الاصطناعي استهدافاً لمتطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وحاجة النظام التعليمي والمناهج الأكاديمية إلى مواكبة التطور المُتسارع.

وفي إطار مسؤوليته الائتمانية، قام مجلس الجامعة بدراسة ومراجعة مؤشرات الأداء الاستراتيجية الرئيسية للجامعة خلال عام 2020، كما اطّلع أعضاء المجلس على عرض للبيانات الكمّية أظهر المُساهمة القيّمة التي تُقدّمها الجامعة لدعم أجندة النمو والتنمية في دولة الإمارات.