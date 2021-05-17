ورش عن التحول الرقمي بدبي

دبي (الاتحاد)

نظّمت «ورشة حكومة دبي» مؤخراً سلسلة من ورش العمل التفاعلية بعنوان: «معاً نحو التحول الرقمي»، وبمشاركة الموظفين ذوي المعارف الأساسية ذات الصلة باستخدام الحاسب الآلي والبرمجيات الذكية. وشكّلت ورش العمل، التي عُقدت باللغات العربية والإنجليزية والأُردية، منصة مثالية لرفد فريق العمل بالمهارة التقنية اللازمة لمواكبة مسيرة التحول الرقمي بسلاسة تامة، بما يصب في خدمة جهود حكومة دبي لتطوير منظومة متكاملة للارتقاء بكفاءة ومرونة الأداء الحكومي، وصولاً إلى حكومة رائدة وسبّاقة في تحقيق سعادة الناس ورفاهية المجتمع.