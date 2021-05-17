مؤتمر اللغة العربية الدولي في الشارقة يناير المقبل

الشارقة (وام)

ينظم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة - أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج.. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤتمر اللغة العربية الدولي الخامس خلال شهر يناير المقبل بالشارقة تحت شعار «تعليم اللغة العربية وتعلمها، تطلع نحو المستقبل:«المتطبات، والفرص، والتحديات».

ودعا المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة جميع المهتمين من ذوي الاختصاص للمشاركة في المؤتمر طبقًا للمجالات والمحاور المعتمدة للمساهمة في خدمة اللغة العربية والنهوض بها وتطوير تعليمها وتعلمها.

يقام المؤتمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وذلك في إطار الجهود الرامية إلى النهوض باللغة العربية، وتعزيز انتشارها وتطوير تعليمها وتعلمها، بحضور ومشاركة ذوي الاختصاص من الخبراء والباحثين في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها على المستوى الإقليمي والدولي.

ويهدف المؤتمر إلى تشخيص واقع تعليم اللغة العربية وتعلمها على المستويين الإقليمي والعالمي، واستعراض أحدث الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية.