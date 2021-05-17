«كهرباء الشارقة»: إنجاز 6 محطات توزيع

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، 6 محطات توزيع جهد 33 كيلوفولت، وتم إضافتها لشبكة نقل وتوزيع الطاقة تشمل محطات مويلح6، والممشى1، والخالدية 3، والمجاز11، والمطار3، ومنطقة الصجعة الثانية، وتم تشغيلها خلال الفترة من بداية العام الحالي وحتى أبريل الماضي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتنفيذ برنامج لتطوير وتعديل الشبكات وإنجاز مشروعات محطات لتوزيع الكهرباء.

وأوضحت المهندسة مي الليم، مدير إدارة التخيل الهندسي، أن دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المستمرة تشكل حافزاً كبيراً لبذل مزيد من الجهد لتطوير وتعديل الشبكات، وإنجاز مشروعات المحطات وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإنجاز المشروعات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات بأفضل جودة وتوفير الطاقة اللازمة للتوسعات والمشروعات التطويرية.