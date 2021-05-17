ضبط 179 متسولاً في أبوظبي

أبوظبي ( الاتحاد)

ضبطت شرطة أبوظبي 179 متسولاً في شهر رمضان على مستوى إمارة أبوظبي، وأكدت حرص مديريات الشرطة على تنفيذ حملات مستمرة لضبط المتسولين، وأوضحت أن المتسولين حاولوا كسب تعاطف أفراد المجتمع، من خلال اختلاق قصص مضللة لأخذ الأموال، لافتة إلى أن التسول آفة مرفوضة دينياً ومجتمعياً وأمنياً.

وحثت الجمهور على التعاون والمساهمة الإيجابية مع الشرطة في الحد من ظاهرة التسول، من خلال الابتعاد عن توزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي، والتوجه الى التبرع عبر القنوات الرسمية والهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، وكي لا تكون سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.