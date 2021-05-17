49 ألف مكالمة لمركز القيادة والسيطرة في دبي

دبي (الاتحاد)

قال العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن شرطة دبي تلقت خلال عطلة عيد الفطر السعيد، والتي امتد من 11 إلى 14 من الشهر الجاري، 49 ألفاً و46 مكالمة هاتفية، بينها 35 ألفاً و65 مكالمة هاتفية على الرقم (999)، و13 ألفاً و981 مكالمة على مركز الاتصال (901).

وبين العقيد تركي بن فارس أن مركز الاتصال استقبل 481 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و230 رسالة من خلال خدمة «الدردشة»، عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، حيث طرح المتعاملون العديد من الاستفسارات والاقتراحات على الموظفين المُختصين في مركز الاتصال وأجابوا عنها بشكل فوري وبمهنية عالية.

وأضاف أن إدارة مركز القيادة والسيطرة سجلت العديد من الحوادث المرورية تراوحت ما بين البسيطة والبالغة نتيجة القيادة بسرعة زائدة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، إضافة إلى عدم التزام بعض السائقين بخط السير، مناشداً جميع السائقين ومستخدمي الطريق بالابتعاد عن الممارسات الخاطئة عند قيادة المركبة وتوخي الحيطة والحذر لدى الاقتراب من التقاطعات، والتأكد من خلو الشارع من المشاة، خاصة في مناطق عبور المشاة وفي الأحياء السكنية.

وناشد العقيد تركي بن فارس الجمهور بعدم الاتصال بالرقم (999) إلا في الحالات الطارئة، والاتصال على الرقم (901) في الحالات غير الطارئة وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع.