حصص «مراجعة» ضمن الجدول الدراسي تحضيراً للامتحانات

دينا جوني (دبي)



وجّهت إدارات النطاق في المجالس التعليمية مديري المدارس بضرورة متابعة المعلمين في إنجاز المناهج والمقررات المحددة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 - 2021، لافتة إلى تخصيص حصص في الجدول الدراسي لمراجعة مختلف المواد مع الطلبة تحضيراً لامتحانات الفصل الثالث. كما بدأ الاختصاصيون المشرفون على تدريس مادة الرياضيات والعلوم في المدارس الحكومية في أبوظبي، برصد نسبة إنجاز المعلمين من منهاج تلك المواد في صفوف الحلقتين الثانية والثالثة للمسارين العام والمتقدّم. وقد تمّ تعميم لوائح على المعلمين الأوائل لتعبئتها وإظهار عدد المقررات والوحدات الدراسية للفصل الثالث، وعدد ما لم يتم تدريسه بعد. ويأتي ذلك من منطلق الحرص على الانتهاء من تدريس منهج الرياضيات والعلوم (الأحياء والفيزياء والكيمياء) في الثامن من يونيو المقبل.

ومن إجراءات الفصل الثالث أن الامتحانات ستكون محصورة بمقرر الفصل الدراسي الثالث فقط، وسيتم إجراء الامتحانات إلكترونياً على منصة «Swift Assess»، مع التأكيد على الطلبة بضرورة الالتزام بفتح الكاميرا أثناء تأدية الامتحانات عن بُعد «من المنزل» للطلبة من الرابع حتى الحادي عشر. وكذلك التأكيد على الطلبة بضرورة الالتزام بارتداء الزي المناسب أثناء تأدية الامتحانات عن بُعد «من المنزل». أما بالنسبة لمواد المجموعة «ب»، فلا توجد لها امتحانات في نهاية الفصل الثالث، وإنما هي عبارة عن مهام ومشاريع يتم تسليمها وفق المواعيد الموضحة في جدول الامتحانات في الفترة من يوم الأحد الموافق 30 مايو وحتى يوم الخميس في الثالث من يونيو. ويتم الانتهاء من رصد واعتماد درجات التقييم التكويني للفصل الدراسي الثالث لجميع المواد والصفوف الدراسية في موعد أقصاه يوم الاثنين في السابع من يونيو المقبل.