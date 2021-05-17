كم عدد الساعات التدريبية لرواد الفضاء الجدد؟

آمنة الكتبي(دبي)

سيخضع رائدا الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا لتدريبات مختلفة تمتد لـ 400 ساعة تدريبية خلال الـ 6 شهور المقبلة، تتراوح بين 5 إلى 7 ساعات يومياً، وذلك تجهيزاً لهما وتعزيزاً لقدراتهما قبل انضمامهما للتدريبات في مركز جونسون الفضائي التابع لوكالة «ناسا» بداية 2022.

كما سيخضعان لتدريبات الغوص تحت الماء لمسافات تصل حتى 30 متراً في العمق، وسيتم تلقيها في الفجيرة ودبي، وتدريبات أخرى مثل تعلم الطيران والحصول على رخصة ممارسته، وتعلم اللغة الروسية، كما وسيكون للرائدين المطروشي والملا تدريبات مشتركة مع رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وذلك لاكتساب الخبرات منهما، خاصة أنهما قطعا شوطاً كبيراً من التدريبات طوال 3 سنوات مضت، في وكالتي الفضاء الروسية والأميركية وغيرهما من وكالات الفضاء الأخرى.