تعرف على الطقس في الإمارات المتوقع غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام مع فرصة تكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س أحياناً. الخليج العربي خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند 19:17 والمد الثاني عند 04:06 ..والجزر الأول عند الساعة 11:32 والجزر الثاني عند الساعة 21:17 .

بحر عمان خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند 14:30 والمد الثاني عند الساعة 01:12 ..والجزر الأول عند الساعة 20:37 والجزر الثاني عند الساعة 08:21 .