تعرف على حجم استثمارات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي عالمياً

أم القيوين (الاتحاد)

استعرض مشاركون في ندوة نظمتها جامعة أم القيوين بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام»، صفات وإيجابيات الذكاء الاصطناعي مثل القدرة على معالجة كم هائل من البيانات، والدقة وتقليل هامش الخطأ، والقيام بالأعمال التي يصعب على الإنسان القيام بها، وكيفية عمل الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على عملية تعلم الآلة والتعامل مع بيانات معقدة تسمى التعلم العميق.

وأكد المشاركون في الندوة، أن حجم استثمارات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي خلال السنوات الخمس الماضية، على مستوى العالم، بلغت نحو 126 مليار دولار.

وتطرقوا إلى تجربة الإمارات في هذا المجال، حيث كانت سباقة في استشراف المستقبل ووضع الأسس التكنولوجية للخمسين عاماً القادمة، وأهم ما تكتسبه المؤسسات الإعلامية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لكسب عامل الوقت وسرعة جمع البيانات وصياغة المحتوى ونقل الرسالة للمتلقي، بالإضافة لإنتاج المحتوى الآلي ورصد المحتوى الزائف، حيث إنه من سلبيات الذكاء الاصطناعي التي تثير بعض المخاوف هو التزييف العميق بالصورة والصوت.