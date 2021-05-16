جامعة الإمارات تجري أول دراسة بحثية في مجال علم الأوبئة

العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات، أمس، عن إجراء أول دراسة بحثية في مجال علم الأوبئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان: الخصائص الوبائية لحالات كوفيد-19 المصحوبة وغير المصحوبة بأعراض مرضية والإيجابية في اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل (RT-PCR) اللاحقة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على الخصائص الوبائية لأول مجموعة من الأفراد الذين تمّ تشخيصهم بفيروس كوفيد-19.

وقام الدكتور رامي الرفاعي، الأستاذ المساعد وعالم الأوبئة في معهد الصحة العامة لدى جامعة الإمارات العربية المتحدة، بدراسة الخصائص الوبائية والطبّية لأول مجموعة أصيبت بالفيروس في إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الباحثين من جامعة خليفة ومركز أبوظبي للصحة العامة.

وتمّ التركيز في الدراسة على ماهية الأعراض التي ظهرت عليهم والخصائص الديموغرافية والطبية للأفراد المصابين، حيث عملت الدراسة على فهم مدى قوة العلاقة التي تربط عدداً من الخصائص الديموغرافية (مثل العمر والجنس) والأمراض المزمنة بالأعراض البادية على المصابين بفيروس كوفيد-19.

وقد كشفت الدراسة عن أن ما نسبته نحو 44% من الأفراد المصابين بفيروس كوفيد-19 لم تظهر عليهم أي أعراض، وأن هناك علاقة وثيقة بين العمل في الأماكن المغلقة وبين المعاناة من أمراض مزمنة مثل مرض السكري ومرض ضغط الدم وظهور أعراض مرضية بعد الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وأشار الدكتور الرفاعي إلى أن حالات الإصابة غير المصحوبة بأعراض شكّلت إحدى أضخم التحديات في غمار السيطرة على جائحة وأزمة كوفيد-19، لافتاً إلى أن كبار العمر والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مختلفة مثل السكري، الضغط، فقر الدم، وأمراض الجهاز التنفسي، هم الفئة الأكثر خطراً بالتأثر بفيروس كوفيد-19 ودخول المستشفيات.

الجامعة

يذكر أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من المراكز العلمية والبحثية المهمة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والتي أسهمت وما زالت تسهم في الإنتاج العلمي والبحثي المهم في كافة المجالات. منذ بدء جائحة كورونا، أسهمت جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتصدي لانتشارها من خلال عدة أنشطة منها البحث العلمي. فعلى سبيل المثال، فقد أسهم معهد الصحة العامة في كلية الطب والعلوم الصحية، إضافة إلى العديد من الأقسام العلمية بإجراء العديد من الأبحاث العلمية ذات العلاقة بفيروس كوفيد-19. حيث قام الباحثون لدى كلية الطب والعلوم الصحية بنشر ما يزيد على 30 ورقة علمية بحثية في مجلات علمية عالمية مرموقة، والتي ناقشت العديد من المواضيع والأدلة العلمية ذات العلاقة بفيروس كوفيد-19.