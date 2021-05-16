«أبوظبي التقني»: المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 31 مايو

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.. ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدورة الجديدة من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2021» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 31 مايو الجاري وحتى الثاني من يونيو المقبل، بمشاركة نخبة متميزة من الكوادر الوطنية الشابة. ويتنافس المشاركون في عدة تخصصات هندسية وتكنولوجية، منها تخصصان جديدان هما أنظمة التحكم الصناعي والنحت باستخدام الحاسوب، إضافة إلى المهارات الأخرى التي من بينها الخراطة بالحاسوب وتقنية السيارات وحلول برمجيات تقنية معلومات الشركات وتصميم مواقع الإنترنت وتقنية التصميم الجرافيكي والرسم الهندسي والأوتوكاد وصناعة المجوهرات وغيرها من المهارات المعتمدة دولياً.

مبارك الشامسي

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن الدورة الجديدة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تأتي في إطار استراتيجية «أبوظبي التقني» لتنفيذ المبادرات والبرامج المتقدمة للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وتمكينهم من مهارات المستقبل باعتبارها من أولويات خطة الخمسين عاما المقبلة. وأشار إلى أن المسابقة يتم تنظيمها وفق معايير عالمية يلتقي خلالها الشباب للتنافس في مختلف المهارات المتخصصة ذات العلاقة الوثيقة بالتقدم الصناعي.. مؤكداً أن الهدف من المسابقة يتخطى حدود المنافسة ليصل إلى درجة تمكين شباب الإمارات من تطوير قدراتهم على الإبداع والتطوير الصناعي والهندسي والتكنولوجي. وأشاد الشامسي بدعم القيادة الرشيدة للمنظومة التعليمية في الدولة.