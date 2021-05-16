«كسوة وفوالة العيد» لـ 1210 أسر بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

وزعت لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر بدبي «كسوة العيد» على 410 أسر وأيتام، وقدمت «فوالة العيد» لـ800 أسرة في إمارة أم القيوين، بقيمة إجمالية أكثر من 400 ألف درهم.

وقال علي حسن العاصي، رئيس لجنة الأسر المتعففة بأم القيوين: إن اللجنة تهدف من خلال برامجها وأنشطتها الخيرية المتعددة، إعانة المحتاجين والأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم خلال أيام رمضان وعيد الفطر المبارك، وتقدم لهم المساعدة بناء على دراسة لأحوالهم وظروفهم المعيشية.

وأضاف أن اللجنة وزعت بطاقات مشتريات «كسوة العيد» من أحد المحال التجارية، تتراوح أسعارها من 500 إلى 700 درهم للأسرة الواحدة، بهدف توفير احتياجاتهم الضرورية استعداداً للعيد، وإدخال الفرحة والبهجة في نفوسهم، كما أقامت خيمة مكيفة لتوزيع «فوالة العيد»، تشتمل على سلال تضم أنواعا مختلفة من الفاكهة، إضافة إلى علب بسكويت، بتكلفة 80 ألف درهم، وذلك ضمن إجراءات احترازية ووقاية من انتشار فيروس «كورونا».