«وكالة الإمارات»: تفعيل دور القطاع الخاص فضائياً

ناصر الجابري (أبوظبي)

تشهد منظومة قطاع الفضاء الوطني خلال الأشهر المقبلة، مبادرات لتعزيز الطلب على المنتجات ذات الارتباط بالاستخدامات والتطبيقات الفضائية من قبل القطاع الخاص، إضافة لتشجيع الكوادر الوطنية على الانخراط في تأسيس شركات للخدمات الفضائية، وذلك ضمن ملامح الاستراتيجية الجديدة لوكالة الإمارات للفضاء، والتي سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وكالة الإمارات للفضاء، أنه سيتم العمل على تطوير القدرات الحالية لوضع بصمة في اقتصاد دولة الإمارات، وإيجاد المواهب القادرة على تطوير التقنيات الحديثة، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات في دعم الصناعات الوطنية، ونقل المعرفة التي تم اكتسابها إلى القطاع الخاص لتفعيل دوره وتمكينه من أداء دور إيجابي داعم للقطاع.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم العمل على رفع مستوى الطلب للمنتجات من قطاع الفضاء، بالنظر إلى المتغيرات الراهنة في القطاع، حيث انخفضت تكاليف إطلاق الأقمار الاصطناعية للمدار السفلي حول كوكب الأرض، الأمر الذي يشير لوجود الإمكانات لإطلاق مهمات أكبر ضمن مجالات متنوعة، مثل التغير المناخي، ورصد تطور البنية التحتية أو لأهداف المراقبة للتغيرات الطارئة على مناطق معينة، وهي الاستخدامات المهمة للعديد من الجهات والقطاعات الحيوية.

ولفتت الوكالة إلى أن الهدف العام هو تمكين قطاع الفضاء كأداة يستفاد منها في البيانات التي يتم ملاحظتها وتحليلها بناء على المعلومات الواردة من الأقمار الاصطناعية، حيث سيتم التعريف للقطاع الخاص بأهمية هذه المنتجات وأثرها على منظومة الأعمال، بما يسهم في إشراكهم بالمهام والمشاريع الفضائية وتعزيز دافعيتهم للانخراط في الأنشطة الفضائية المستقبلية.

منظومة عمل

ستعمل وكالة الإمارات للفضاء ضمن منظومة عملها على تمكين شباب الدولة لتأسيس شركات تمنح الخدمات الفضائية ومتخصصة في تطوير المهمات الفضائية لدعم سوق الفضاء الوطني وسوق الفضاء الدولي، حيث سيتم العمل على تعزيز إيجاد مشاريع ناشئة تخدم المنطقة ودول العالم في مجالات الأقمار الاصطناعية وتزويد الخدمات الفضائية.

وشهدت الفترة الماضية، بدء وكالة الإمارات للفضاء في تنفيذ مسرعات لدعم الشركات الفضائية الناشئة وريادة الأعمال في القطاع الفضائي، وذلك ضمن أنشطة الوكالة التي تضمنتها خطة تعزيز الاستثمار الفضائي الهادفة إلى تعزيز مساهمة صناعة الفضاء في التنوع الاقتصادي للدولة، وزيادة الاستثمارات في الصناعات الفضائية الإماراتية، واستدامة نمو شركات قطاع الفضاء، وتعزيز الشراكات المحلية والخارجية.