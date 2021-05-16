18 خدمة حكومية رقمية في أبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

يقدم دليل الممكنات والمسرعات الرقمية بهيئة أبوظبي الرقمية 18 خدمة حكومية رقمية، وهذه الخدمات مخصصة ليتم استخدامها من قبل الجهات الحكومية في أبوظبي، وذلك للمساعدة في تعزيز قدرات حكومة أبوظبي، وتكريس مكانتها كمركز ابتكار في مجالات الحكومة الرقمية، ولتعزيز مكانتها في مجالات تبادل البيانات الحكومية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأمن السيبراني.

وتتمثل هذه الخدمات فيما يلي: خدمة «طلب الانضمام لشبكة حكومة أبوظبي»، حيث تتيح هذه الخدمة للجهة الحكومية إمكانية الاتصال بشبكة حكومة أبوظبي - شبكة MPLS، مما يتيح لها الوصول إلى خدمات الشبكة والاندماج مع أنظمة المعلومات الحكومية، وخدمة «طلب اتصال آمن بالإنترنت»، والتي تتيح للجهات الحكومية الوصول والربط بالإنترنت بشكل آمن ومرن وموثوق من خلال شبكة حكومة أبوظبي «ADNET»، وخدمة «طلب التسجيل تحت اسم نطاق الإنترنت (gov.ae)، حيث تسمح هذه الخدمة للجهات الحكومية الرئيسية في إمارة أبوظبي بتسجيل نطاق المواقع الإلكترونية تحت اسم نطاق الإنترنت الموحد (gov.ae)، كما يمكن استخدام هذا النطاق للبريد الإلكتروني أو الاتصال فيما بين الجهات الحكومية.

الشهادات الآمنة

تضم قائمة الخدمات خدمة «طلب شهادات رقمية آمنة» (SSL)، حيث يتم توفير الشهادات الرقمية الآمنة لجميع الجهات الحكومية الرئيسية في أبوظبي لضمان تواصل آمن لأسماء النطاقات المعتمدة باستخدام بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS)، وخدمة «طلب الانضمام لمركز» اتصال «تم»، حيث تمكن هذه الخدمة الجهات الحكومية من الانضمام لمركز الاتصال الموحد لحكومة أبوظبي، والذي بدوره يمكّن الجهات من تسلم الشكاوى، والبلاغات، والاقتراحات وطلبات المعلومات الواردة من جميع أطياف المجتمع داخل الدولة وخارجها ضمن اتفاقية مستوى الخدمة المتفق عليها. إلى جانب ذلك، هناك خدمة «طلب إضافة الخدمات الرقمية على منصة «تم»، حيث تتيح هذه الخدمة تطوير الواجهة الأمامية لخدمات الجهات الحكومية مع تكامل الواجهة الخلفية ونشر هذه الخدمات على قنوات منظومة «تم»، وخدمة «طلب تطوير موقع إلكتروني على «تم»، حيث تتيح هذه الخدمة للجهة الحكومية إمكانية تطوير موقعها الإلكتروني على قنوات منظومة «تم»، ويتم تدريب الجهات الحكومية على تحديث مواقعها الإلكترونية ومحتوياتها باستخدام منصة «تم»، وخدمة «طلب استخدام نظام محفظة الخدمات الحكومية»، حيث تهدف هذه الخدمة لتمكين الجهات الحكومية من استخدام نظام محفظة الخدمات الحكومية الموحد بناءً على التعريف المعتمد للخدمة الحكومية في إمارة أبوظبي، وخدمة «طلب الاستفادة من اتفاقية تراخيص مايكروسوفت»، حيث تسمح هذه الخدمة للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي من الانضمام إلى الاتفاقية الموقعة بين حكومة أبوظبي وشركة مايكروسوفت، وتستفيد الجهات المنضمّة إلى هذه الاتفاقية من الحصول على أسعار مخفَّضة عند شراء التراخيص مستقبلاً، كما تتيح لها تقليل المصاريف الإدارية (أي تلك المتعلقة بالصيانة، والتدريب على برامج مايكروسوفت).

أنظمة «سيسكو»

ومن الخدمات التي يتضمنها دليل الممكنات والمسرعات الرقمية خدمة «طلب الاستفادة من أنظمة «سيسكو»، حيث تمكّن هذه الخدمة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي من الانضمام إلى اتفاقية الإطار مع «سيسكو» للحصول على خصومات بنسبة 60% عند شراء منتجات «سيسكو»، بالإضافة إلى ممكنات أخرى ذات قيمة مضافة، مثل المراجعات التقنية، وورش العمل الفنية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الدليل خدمة «طلب الاستفادة من اتفاقية تراخيص أوراكل»، حيث تمكّن هذه الخدمة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي من الانضمام إلى اتفاقية الإطار مع «أوراكل» من أجل الاستفادة من الأسعار المخفَّضة بنسبة 75% عند شراء تراخيص «أوراكل»، والحصول على ممكنات المساعدة الفنية. وتنظم هذه الاتفاقية أيضاً حقوق نقل أصول البرمجيات بين الجهات المشاركة.

وتشمل قائمة الخدمات أيضاً خدمة «طلب برمجيات إزري»، وتتيح هذه الخدمة للجهات الحكومية في أبوظبي الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات التي يمكن الحصول عليها بموجب اتفاقية ترخيص «إزري»، حيث يمكن للجهات الاستفادة من الممكنات التالية: استخدام ترخيص برامج «إزري» وصيانة البرامج ودورات التدريب على الدعم الفني وورش العمل والمؤتمرات والدعم الاستشاري، وخدمة «طلب توفير الصور الجوية والفضائية من خلال خدمة الطلبات حسب الحاجة»، وتمكّن هذه الخدمة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي من طلب صور جوية وفضائية لمنطقة محددة محط الاهتمام مع وتيرة معينة للتحديث.

تبادل البيانات المكانية

تشمل القائمة خدمة «طلب تبادل البيانات المكانية»، حيث تمكن هذه الخدمة الجهة الحكومية من الاستفادة من تبادل البيانات المكانية بين حافظ البيانات والمستهلكين من الجهات. كما تمكن الجهة الحكومية من دمج خدمات الإنترنت الحكومية وتطبيقاتها مع خدمات الخرائط المحدثة والموثوقة، واستكشاف البيانات الوصفية، والوصول إلى عارض الخرائط العامة، وخدمة «طلب تقديم الدعم الاستشاري للأعمال الجيومكانية»، حيث تمكّن هذه الخدمة الجهات الحكومية من المشاركة في مجموعات عمل تخصصية بالتعاون مع الجهات المعنية وحضور ورش عمل توعوية لنقل المعرفة، وبناء القدرات في مجال نظم المعلومات الجغرافية والوصول إلى الدعم الاستشاري لتمكين القاعدة المكانية للخدمات والتطبيقات.

إلى جانب ذلك، يتضمن دليل الممكنات والمسرعات الرقمية خدمة «طلب تبادل البيانات عبر منصة «الحكومة المتكاملة»، والتي تمكّن الجهات الحكومية من تبادل المعلومات عبر منصة «الحكومة المتكاملة» التي تحتوي على بيانات ووثائق تزوّدها الجهات، والتي من شأنها تمكين جميع الأطراف من إجراء عملية الربط وتبادل البيانات بشكل رقمي عبر قنوات آمنة، وخدمة «طلب التكامل مع أنظمة المعلومات»، والتي تمكّن الجهات الحكومية من تكامل أنظمة المعلومات الخاصة بها عبر منصة «الحكومة المتكاملة» من خلال قنوات آمنة.

وأخيراً، هناك خدمة «طلب استضافة بيانات على منصة البيانات المفتوحة»، وتمكّن هذه الخدمة توفير البيانات المفتوحة لإمارة أبوظبي عبر منصة «بيانات أبوظبي المفتوحة» التي تحتوي على بيانات ووثائق تقدمها الجهات لجميع المستخدمين من فئة المستثمرين والأكاديميين والمطورين والباحثين لتمكينهم من الاطلاع على البيانات المتاحة. كما تمكن الخدمة من إجراء عملية الربط ومشاركة البيانات المفتوحة بشكل رقمي عن طريق واجهة التطبيق «API».