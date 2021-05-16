7 مشاريع بنية تحتية جديـدة في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي منذ بداية العام الحالي سبعة مشاريع بنية تحتية داخل جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، بتكلفة وصلت إلى 136.373.774 مليون درهم، مستهدفة تعزيز مكونات البنية التحتية والارتقاء بالمرافق الخدمية وفقاً لأرفع المقاييس والمعايير.

وتواصل البلدية، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، تنفيذ مشاريعها الهادفة إلى صيانة وتأهيل مكونات البنية التحتية بشكل مستمر، لتواكب حجم التطور والتنمية الذي تشهده إمارة أبوظبي على كافة الصعد.

وتضمنت المشاريع المنجزة، تنفيذ أعمال تطويرية للطرق السريعة بمناطق متفرقة في البر الرئيسي (سويحان، وE30، وطريق الطف، والنوف، والسمحة، وربدان، والفلاح، وبني ياس، وشارع الشيخ زايد، وشارع الخليج العربي، والبطين، وعجبان، ورزين)، بتكلفة مالية تبلغ 118.400.000 مليون درهم، بهدف الحفاظ على البنية التحتية، وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق العصرية التي تتمتع بها أبوظبي.

وتضمن المشروع تركيب لوحات إرشادية في أماكن متفرقة بالطرق السريعة، وتطوير أعمال التجميل الطبيعي لدوار المها في منطقة البطين، وكذلك تبديل كشافات أعمدة إنارة الطرق في كل من شارع الشيخ زايد وشارع الخليج العربي من الإنارة العادية إلى إنارة موفرة للطاقة (إل إي دي)، بالإضافة إلى تركيب 123 بوابة إلكترونية في أماكن متفرقة بالبر الرئيسي، وتركيب لوحات إرشادية في طريق الطف.

أعمال تجميلية على جسر شارع دلما (من المصدر)

مواقف سيارات

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي وبالتنسيق مع دائرة النقل المتكامل أعمال إنشاء 125 موقفاً إضافياً للسيارات في منطقة الميناء حوض 14 في القطعتين رقمي C51 – C58، وبتكلفة تتجاوز مليوناً و177 ألف درهم.

وتضمنت الأعمال تركيب ما يقارب 4396 متراً مربعاً من البلاط، وتركيب 10 لوحات إرشادية، وتمديد شبكة الإنارة للمواقف الجديدة، وتركيب 9 أعمدة إنارة (إل إي دي).

وأنجزت البلدية أعمال إنشاء مواقف سيارات في حوض شرق 25 (قطعة 33) بجزيرة أبوظبي، بتكلفة مالية 3.527.740 مليون درهم.

وتضمنت الأعمال إنشاء 225 موقف سيارات على مساحة 6850 متراً مربعاً، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار بطول 285 متراً، وتركيب 6 أعمدة إنارة، بالإضافة إلى تخطيط أرضيات منطقة المواقف بالطلاء الفسفوري لتحديد مساحة كل موقف ومداخل ومخارج المنطقة، وكذلك تحديد وتخطيط أرضيات مواقف أصحاب الهمم.

تحسين الأسفلت في منطقة محطة الحافلات

مشاريع حيوية

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي خلال العام الحالي، أعمال صيانة محطة الحافلات الرئيسية في أبوظبي بتكلفة وقدرها 3.9 مليون درهم، واشتملت أعمال صيانة الأسفلت، والكيربستون، كما استهدفت أعمال الصيانة بصورة رئيسية المحافظة على أصول البنية التحتية، وتحقيق أفضل معايير السلامة العامة لمستخدمي المحطة، والحفاظ على المظهر العام للمدينة.

وأنهت البلدية أعمال الصيانة الشاملة في منطقة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتكلفة قدرها 2.8 مليون درهم، واشتملت أعمال الصيانة على تركيب بلاط الطرق بمساحة 18 ألف متر مربع، و 6 آلاف متر طولي من الكيربستون.

وحولت البلدية 74 معبر مشاة إلى معابر مرتفعة عند 45 تقاطعاً بجزيرة أبوظبي، بهدف توفير مرافق آمنة تخدم المشاة وتشجع أفراد المجتمع على المشي.

وقد أنجزت البلدية المرحلة الأولى من أعمال إنشاء معابر مشاة مرتفعة لحارات الانعطاف لليمين في غرب جزيرة أبوظبي (غرب)، بتكلفة مالية بلغت 2.053.869 درهماً، بهدف توفير مرافق آمنة تخدم المشاة، وتبدد مخاوفهم من حوادث الدهس، وكذلك لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة المشي ضمن بيئة آمنة توفر كل سبل السلامة.

مشاريع تجميلية

أنجزت البلدية أعمال التجميل الطبيعي لجسر شارع دلما بتكلفة بلغت 3 ملايين و688 ألف درهم، بهدف تعزيز المشهد الجمالي بما يتماشى مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها أبوظبي.

وأنجزت بلدية مدينة أبوظبي أعمال تطوير نافورة دوار الشاهين، الواقع ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية المدينة، وتحديداً عند تقاطع شارع خليفة المبارك مع شارع محمد بن خليفة في جزيرة أبوظبي، بتكلفة 4.515.165 درهماً.

ويتوسط النافورة مجسم كبير لصقر الشاهين تم تثبيته على مكان مرتفع، وأحيط بمجموعة صقور شاهين تم رسمها بالنقش على الأطراف الخرسانية للنافورة، حتى يكتمل الشكل الجمالي للدوار ليتماشى مع التطور الذي تشهده المنطقة.