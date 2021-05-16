«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» يُطلق مُسابقة جمال السلوقي العربي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة العليا المُنظّمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن إطلاق نسخة جديدة من مُسابقة جمال السلوقي العربي، والتي سوف تُقام خلال فعاليات الدورة القادمة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر القادمين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وتُعتبر المُسابقة من أشهر فعاليات السلوقي والكلاب عموماً في المنطقة والعالم، يُنظّمها سنوياً مركز السلوقي العربي بهدف إتاحة الفرصة لمالكي السلوقي لعرض المهارات والخصائص التي تتمتع بها كلابهم.

شهدت الدورات الماضية من المعرض إقبالاً واسعاً واهتماماً ملموساً بالمُسابقة، حيث استقطب الحدث اهتمام عشاق ومُحبّي السلوقي من دولة الإمارات ودول الخليج العربي، وساهم في تعزيز جهود الحفاظ على الموروث، وجذب عشرات الآلاف من الزوار من مختلف الجنسيات.

وأوضح مركز السلوقي العربي أنّ المُسابقة تشمل أربع فئات هي: شوط «الذكور من نوع الحص»، شوط «الذكور من نوع الأريش»، شوط «الإناث من نوع الحص»، وشوط «الإناث من نوع الأريش»، وللفائزين في كلّ منها جوائز قيّمة.

والمسابقة مُخصصة للكلب السلوقي العربي حصراً، على أن يلتزم مالكو السلوقي بأن يكون الكلب المُشارك لائقاً صحياً وحاصلاً على شهادة التحصين، وأن يحمل شريحة إلكترونية.

وتشمل معايير التقييم والتحكيم، مواصفات السلالة التي ينحدر منها الكلب المُشارك، السلوك كالمشي والحركة، المظهر العام كالرأس والبنية، ومهارات الصيد والانطباع العام. وتختلف مسابقة جمال السلوقي العربي عن عروض الكلاب الأخرى في العالم، والتي تُركز فقط على المظهر الخارجي للكلب، وذلك باختبارها شخصية كلب الصيد ومهاراته في الصيد والمطاردة فضلاً عن ردود فعله واستجابته الحسية.

السلوقي جزء هام من تراث الصيد العربي، وقد عرفه العرب منذ القدم وقاموا بتربيته والعناية به، وسلالته معروفة منذ أكثر من سبعة آلاف سنة. وتتميز كلاب الصيد السلوقية بقدرات استثنائية على التحمّل وبالذكاء والوفاء.

يُصنف السلوقي ضمن نوعين رئيسين هما: الأريش (الهدبا) ذو الشعر الطويل، والأملس (الحص) ذو الشعر الخفيف.