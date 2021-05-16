مؤسسة الإمارات تُبرز الدور الإيجابي للمتطوعين خلال شهر رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الإمارات وبالتعاون مع مكتب فخر الوطن وبدعم حصري من بنك أبوظبي الأول، حملة تطوعية في برنامج «تكاتف» استهدفت دعم أبطال خط الدفاع الأول على مستوى الدولة خلال شهر رمضان المبارك.

وقام متطوعو «تكاتف» خلال شهر رمضان المبارك، بمجموعة متنوعة من الأنشطة التطوعية لدعم العاملين في الخطوط الأمامية، وذلك بالتعاون مع شركاء المشروع في كل من مكتب فخر الوطن وبنك أبوظبي الأول، سهلوا من خلالها مهمة المتطوعين في الوصول إلى العاملين المستهدفين في تقديم الطرود والهدايا الرمضانية. وقدم خلال الشهر الكريم أكثر من 365 متطوعاً ما مجموعه 1100 ساعة من وقتهم، ووسعت «تكاتف» أنشطتها التطوعية، بناءً على احتياجات المجتمع، في كل من أبوظبي والعين والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ودبا وخورفكان وكلباء. وتضمنت الأنشطة الرئيسية للمتطوعين تقديم الدعم للعاملين في خط الدفاع الأول، من خلال توزيع وجبات الإفطار والسحور على مدار شهر رمضان المبارك على مستوى الدولة.

وقال أحمد طالب الشامسي، المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «لقد أدت جائحة كوفيد - 19 إلى تغييرات عديدة في حياتنا اليومية لم يكن يتوقعها أحد في بداية عام 2020، ومنذ بداية الجائحة حقق متطوعو مؤسسة الإمارات فارقاً كبيراً في تمكين دولة الإمارات من مواجهة هذا التحدي من خلال تقديمهم المساعدة والدعم في مراكز الفحص والحجر الصحي، ومراكز التسوق، وغيرها من الأماكن العامة. كما عملنا، خلال شهر رمضان المبارك، على توسيع خدماتنا المجتمعية لتشمل دعم الأبطال في الخطوط الأمامية».

وأضاف الشامسي: «نؤيد فكرة تبني التطوع كأسلوب حياة، ونعمل على جذب أفراد المجتمع للمشاركة في هذه الأعمال القائمة على العطاء والخير خلال شهر رمضان، حتى نقوم بإعدادهم على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية».

وبدورها، قالت الدكتورة مها بركات، مديرة مكتب فخر الوطن: «منذ الأيام الأولى لظهور الجائحة، عمل العديد من المواطنين والمقيمين في الدولة على تقديم الدعم للعاملين في الخطوط الأمامية. ولعبت مؤسسة الإمارات دوراً مهماً في توفير فرص متنوعة للعمل التطوعي، فعملت على تنظيم وتفعيل المتطوعين في جميع أنحاء الدولة في سبيل تقديم الدعم لأبطال خط الدفاع الأول. وبتوسيع برنامج (تكاتف) بالتعاون مع مؤسسة الإمارات وبنك أبوظبي الأول، تمكنا من التعاون مع هؤلاء المتطوعين وتوسيع دعمنا للعاملين على الخطوط الأمامية طيلة الشهر المبارك، لنؤكد لهم مقدار الاعتزاز والتقدير الذي يكنه لهم مجتمع دولة الإمارات بمختلف أطيافه لخدماتهم وجهودهم».

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يشرفنا أن نتعاون مع مؤسسة الإمارات ومكتب فخر الوطن لما لهما من بصمة إيجابية ملموسة لدى كافة فئات المجتمع، عملنا سوياً خلال شهر رمضان المبارك على دعم موظفي الخطوط الأمامية وعائلاتهم. وعلى الرغم من التحديات الاستثنائية التي واجهتنا طيلة العام الماضي، سنكون قادرين بتعاوننا ووحدتنا على تخطي جميع العقبات، لنبني معاً مستقبلاً أفضل للجميع. ولا شك في أن هذه المبادرة هي خير تجسيد لقيم المحبة والتآخي والتآزر التي هي جوهر الشهر الفضيل».