«صحية الوطني» تواصل تعزيز الصحة النفسية

دبي ( الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد أمس، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على خطة عمل اللجنة الخاصة بالزيارات الميدانية والحلقات النقاشية لمناقشة الموضوع ومحاوره المتمثلة في سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وخططها الاستراتيجية في تطوير السياسات والتشريعات في الصحة النفسية، ودور الوزارة في تعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة، وتعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية لأفراد المجتمع، ودور الوزارة في التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية والخدمات المقدمة. كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على خطة عملها الرقابية للموضوعات التي ستتبناها خلال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي.