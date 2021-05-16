بحضور عبدالله المري.. تسليم شرطة دبي جائزتي «أفكار الإمارات» و«العربية»

دبي(الاتحاد)

بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والمهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، سلمت المجموعة موظفي القيادة العامة لشرطة دبي، التكريم الخاص بفوزهم بجائزتي «أفكار الإمارات» ضمن دورتها التاسعة لعام 2020، و«الأفكار العربية» ضمن الدورة الخامسة عشرة لعام 2020.

وحصدت القيادة العامة لشرطة دبي في الجائزتين اللتين تنظمهما مجموعة دبي للجودة على 6 جوائز، منها جائزة فردية عن فئة «القيادة التنفيذية» والتي حصل عليها الرائد خالد المزروعي، و5 جوائز عن مشاريع ومبادرات نوعية وابتكارية لشرطة دبي في مختلف المجالات، والتي تمثلت في مشروع (صفر متعامل) في مراكز إسعاد المتعاملين، ونظام Alert الذكي، ومبادرة «الطلبة المتعاونين»، ومختبر الابتكار الأمني، و«الاعتماد الدولي لمركز دبي لأمن الطيران المدني الدولي من قبل منظمة الطيران المدني الدولي».

وهنأ المهندس حسن عمر رئيس، القيادة العامة لشرطة دبي على فوزها بـ 6 جوائز في جائزة أفكار الإمارات وجائزة الأفكار العربية، مؤكداً أن شرطة دبي تعتبر من المؤسسات السباقة دائماً في تطبيق أحدث التكنولوجيا وتقديم المبادرات الإبداعية في مختلف المجالات، وتعتبر مثالاً يحتذى به في التقدم والمنافسة للفوز بالجوائز.

وعقب تسليم التكريم، اصطحب معالي الفريق المري المهندس حسن عمر، إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة، حيث استمع إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها المركز إلى المجتمع، ونظام حركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي، والإجراءات التي يتم اتخاذها منذ تلقي البلاغ وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث، ونظام مراقبة الدوريات باستخدام الأقمار الصناعية، ومراقبة الطرق الخارجية بوساطة الكاميرات الحديثة، والخريطة ثلاثية الأبعاد التي تغطي جميع مناطق الإمارة، بالإضافة إلى خدمة أصحاب الهمم وخدمة مرضى القلب وكبار المواطنين من خلال برنامج «أمنك بلمسة زر» وغيرها من الخدمات.