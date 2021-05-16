تفاهم بين شرطة أبوظبي والاتحاد للطيران

أبوظبي(الاتحاد)

وقعت شرطة أبوظبي و«الاتحاد للطيران» مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة في التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وقع المذكرة عن بعد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، ومحمد عبدالله البلوكي الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في الاتحاد للطيران.

وأوضح اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي أن المذكرة تأتي في إطار سعي القيادة الشرطية لإسعاد العاملين بين منتسبيها، وخطوة عملية لتحسين جودة حياة الموظفين، من خلال تقديم المزايا والخدمات النوعية، والاستفادة من الخصومات الحصرية بالتنسيق مع الاتحاد للطيران بما يسهم في إسعادهم.

وأكد حرص القيادة العامة واهتمامها بتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتحقيق التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف المؤسسات الوطنية باعتباره مبدأ مهماً من المبادئ الاستراتيجية التي تنتهجها شرطة أبوظبي في تنفيذ رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية.