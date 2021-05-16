«تريندز» يكشف زيف المراجعات الفكرية للنهضة الإسلامية في تونس

أبوظبي (الاتحاد)

صدر عن «تريندز للبحوث والاستشارات» مؤخراً العدد الأول من سلسلة «اتجاهات حول الإسلام السياسي»، بعنوان: «المراجعات في تجارب الحركات الإسلاموية في مرحلة ما بعد الربيع العربي: حركة النهضة أنموذجاً»، للدكتور فريد بن بلقاسم، المتخصص في الحركات الإسلاموية.

وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل تجربة المراجعات التي أعلنت حركة النهضة أنها قامت بها منذ مؤتمرها العاشر في عام 2016، وكشف حقيقة خطاب الحركة الذي زعمت فيه إنهاء ارتباطها مع جماعة الإخوان المسلمين، والفصل بين الدعوي والسياسي، والإسلام الديمقراطي أو المسلمين الديمقراطيين بصفة عامة.

وتخلص الدراسة إلى أن المراجعات التي أجرتها حركة النهضة التونسية جاءت استجابة للضغوط الإقليمية والدولية ومحاولة للتكيف معها، ولم تعبر عن تغيير حقيقي في مواقفها الفكرية والأيديولوجية والسياسية، فما تزال الحركة تدور في فلك تيار الإسلام السياسي، تتبرأ من حركاته ذات النوازع المتطرفة والمتشددة، وتحتفظ في العمق بأطروحاته الأساسية من قبيل شمولية الإسلام، والإسلام دين ودولة، والمجتمع الإسلامي، وتغلفها بثوب جذاب عنوانه الإسلام، سواء الديمقراطي أو الوسطي أو المعتدل. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات» أن إصدار سلسلة «اتجاهات حول الإسلام السياسي» يأتي من منطلق حرص «تريندز» على تحليل ظاهرة الإسلام السياسي من منظور علمي وأكاديمي في سياقاتها الوطنية والإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه السلسلة ستركز على دراسة ظاهرة الإسلام السياسي، والتعرف على أطرها الفكرية والأيديولوجية والتنظيمية والحركية، واستشراف مآلاتها المستقبلية في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، كما تهتم هذه السلسلة بتحليل الروافد الفكرية لهذه الحركات، وكيف شكلت الأساس الذي انطلقت منه التنظيمات المتطرفة والإرهابية العابرة للحدود.