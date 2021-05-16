بلدية الظفرة تواصل صيانة طرق بالسلع

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة )

تواصل بلدية منطقة الظفرة أعمال صيانة وتحسين وتطوير الطرق على مستوى مدن المنطقة، حيث تقوم البلدية بتنفيذ مشروعين لصيانة الطرق في مدينة السلع، المشروع الأول صيانة الطرق الداخلية، والذي يتضمن أعمال تحسين وصيانة الطرق ومرافق البنية التحتية في المدينة والمناطق المحيطة بها، والمشروع الثاني صيانة الطرق الرئيسة، ويشمل صيانة الطرق وتأهيلها من خلال صيانة الهبوط الاسفلتي والتشققات وإصلاح المشوّهات التي تم رصدها داخل المدينة.

وضمن العقد الخاص بصيانة الطرق الرئيسة تم إصدار 3 أوامر عمل، تشمل أعمال رصف جزء من طريق الشاحنات عند منفذ الغويفات. وصيانة تشققات طبقات الأسفلت للطريق الدولي E11 ب. وإنشاء مطبات صناعية عند مداخل ومخارج البوابات الإلكترونية في السلع.