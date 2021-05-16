محمد بن راشد: نرحب بالجميع في دبي.. حيث يبدأ التعافي السياحي للعالم

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الأحد، بمشاركة 62 دولة حضورياً في دبي بفعاليات "معرض سوق السفر العربي"، الحدث السياحي الأكبر عالميا منذ تفشي الجائحة.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «62 دولة تشارك اليوم حضورياً في دبي بفعاليات "معرض سوق السفر العربي" .. الحدث السياحي الأكبر عالميا منذ تفشي الجائحة .. نرحب بالجميع في دبي .. حيث يبدأ التعافي السياحي للعالم .. وحيث نستطيع رؤية الضوء في نهاية النفق الذي مرت به البشرية خلال عام ونصف».