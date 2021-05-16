«عالم ما بعد كورونا» على سكاي نيوز عربية

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، عرض سلسلة حلقات برنامج «ملف خاص» في خمس حلقات من إنتاجها، يقدمها نخبة من أبرز المذيعين.

يتناول الملف «عالم ما بعد كورونا» ويستكشف رؤية وتحليل التغيرات والتأثيرات التي فرضها وباء كوفيد-19 على العالم، وكيف سيكون حال العالم بعد التعافي منه.

تتناول كل حلقة من البرنامج أحد الجوانب الهامة من التغييرات بالعالم، اجتماعياً، اقتصادياً، سياسياً، سيكولوجياً، وتقنياً.تبدأ الحلقة الأولى بعنوان «تغير اجتماعي»، وتقدمها الإعلامية مروج إبراهيم، تستعرض خلالها التغير الجذري في العادات والتقاليد والممارسات، فكل ما فرضته معركة النجاة من قبضة الوباء قد يصبح أسلوب حياة في كل المجتمعات.

تستعرض الحلقة الثانية، وتقدمها الإعلامية لبنى بوظة، الجانب الاقتصادي من التغيرات بعنوان «اقتصاد ليس كالاقتصاد»، حيث غيّر فيروس كورونا مفاهيم الاقتصاد الكلاسيكي المتعارف عليه، ليصبح اقتصاداً رقمياً يقوده التسويق الرقمي والتجارة الرقمية وتقنيات المعلومات، وبات ظاهرة أخذت تقتحم عالمنا تدريجياً، وربما يغدو وحده المسيطر في المستقبل القريب.

أما الحلقة الثالثة من سلسلة الملفات فتكون بعنوان «تحول في القوة السياسية»، من تقديم إيمان لحرش، وتتناول تأثير الجائحة على تغيير الخريطة الجيوسياسية، مروراً بالقدرة على التعامل مع الوباء وليس انتهاء بتسييس معارك إنتاج وتوزيع اللقاحات، فالدول التي استطاعت التعامل السريع مع كورونا وكبحت تفشيه، وتلك التي ابتكرت لقاحات أو حصلت على كميات أوفر منها، ستخرج من المعركة أكثر قوة وجاهزية. بينما تلك التي أخفقت في كل ما سبق، ستكون أمام تحد كبير لمعالجة أوجه الضعف والقصور لديها للتعامل مع عالم سيكون مختلفاً كثيراً عما كان عليه قبل كورونا.

أما الجانب النفسي، فتتناوله الحلقة الرابعة بعنوان «سيكولوجيا الفيروس»، وتقدمها الإعلامية شانتال صليبا، والتي ستحلل آثار الفيروس النفسية، حيث إنه بنى في النفوس ما لا يمكن هدمه أو التخلص منه بسهولة، بل إنه أعاد ترتيب الحياة والسلوك وفق معاييره التي فرضها على كل فرد فوق هذا الكوكب، وزرع الكثير من المخاوف. فإذا كانت الأوبئة من الناحية البيولوجية والطبية قد تنتهي مع مرور الزمن، فماذا عن التبعات النفسية التي قد تتركها؟ وهل فعلاً بتنا جميعاً نعاني مما يعرف «بصدمة الأزمة وقلق ما بعد الأزمة»؟

وفي ختام سلسلة حلقات الملف، تستمر الإعلامية شانتال صليبا في عرض حال العالم ما بعد كورونا في الحلقة الخامسة بعنوان «التكنولوجيا والفيروس»، حيث قُدر لهذا الوباء وخلال وقت قصير أن يحول التكنولوجيا من منصة للرفاهية أو وسيلة مساعدة لتقليص الوقت والجهد إلى ضرورة ملحة من أجل إبقاء هذا العالم، الذي أصبح متباعداً، متواصلاً، لتتمكن خلال عام من توضيح حقيقة وجودها إلى البشر. وإلى النور خرجت حلول سريعة مبتكرة في هيئة أنظمة وتطبيقات تعمل كأدوات صحة إلكترونية مهمتها المساعدة على التقصي والكشف عن الفيروس وتحديد ورصد بؤر انتشاره وإحكام سيطرة الدول عليه.

عالم ما بعد كورونا، ملف خاص، يبدأ بثه على شاشة قناة سكاي نيوز عربية في خمس حلقات مميزة، من يوم الأحد 16 مايو يومياً حتى الخميس 20 مايو تمام الساعة التاسعة والنصف ليلاً، مدتها ثلاثون دقيقة. كما تتضمن كل حلقة تقريراً مطولاً ومفصلاً يستعرض من خلاله أيضا آراء الشارع، إضافة إلى فقرة مشاهير الأزمة مع مجموعة من الضيوف الخبراء في موضوع الحلقة.