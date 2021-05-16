«إقامة دبي»: 5 آلاف و532 حالة عبر «آمر»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن مركز الاتصال «آمر» المعني باستقبال المكالمات على مدار 24 ساعة للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بخدمات الإدارة، تعامل مع خمسة آلاف و532 حالة وبنسبة كفاءة وصلت إلى 92% تراوحت ما بين مكالمات، وبريد إلكتروني ونظام رد آلي، ومحادثات إلكترونية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، من الفترة من 29 رمضان وحتى 3 شوال 1442هجري.وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الإدارة كانت سباقة في أتمتة خدماتها وتطوير بنيتها التحتية وتسخير أحدث أدوات التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات رقمية تصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة، وذلك بما يتماشى مع عملية التحول الرقمي في الدولة، والمساهمة في تعزيز تنافسيتها في مجال تقديم الخدمات الحكومية. مشيراً إلى أن «إقامة دبي» تحرص على تعزير التواصل مع المتعاملين عبر مختلف القنوات الذكية لضمان تلبية احتياجاتهم وتحقيق السعادة لهم.

وأوضح المري، بأن الإدارة منذ بدء تفعيل نظام العمل عن بُعد أثبتت جهوزيتها واستعدادها التام لمواصلة تقديم خدماتها دون الإخلال بكفاءتها، ووفرت الأنظمة والأجهزة الحديثة لموظفي مركز الاتصال الذين استمروا بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، والرد على آلاف المكالمات والرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني.

لافتاً إلى أن سهولة الوصول للإجراءات عبر القنوات الذكية ووضوحها للمتعامل، أدى إلى انخفاض في عدد المكالمات الواردة للمركز.

ونوه المري بجهود فريق مركز الاتصال «آمر» على التعامل بكل احترافية مع مختلف المكالمات الواردة ومتابعتها في حال استدعى الأمر، وذلك وفق أعلى المعايير الكفاءة والشفافية.

ومن جانبه، قال الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين: إن نظام الرد الآلي الذي يوفره مركز الاتصال «آمر» يتيح للمتعامل متابعة معاملاته والاستفسار عن وضع التأشيرة من خلال رقم الطلب. مؤكداً أن هذه الأنظمة الذكية ساهمت في تسهيل وتسريع الإجراءات على المتعاملين وتحقيق مرونة في آلية عمل المركز.

وقال الرائد ابن علي: إن إقامة دبي عملت على تأهيل وتطوير كادر مدرب يتحدثون عدة لغات مختلفة للرد على كافة استفسارات المتعامل المتعلقة بخدمات الإدارة بدقة وبشكل فوري، أو توجيهه للجهة المختصة في حال كان الاستفسار يتعلق بجهة أخرى.

ودعت الإدارة متعامليها إلى استخدام الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق الذكي لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، وأوضحت أنه يمكن للمتعاملين تقديم استفساراتهم بالاتصال بخدمة مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111 من داخل الدولة، أو على الرقم +97143139999 من خارجها، أو عبر البريد الإلكتروني.