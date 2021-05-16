تعرف على طقس الإمارات غداً الاثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:02 والمد الثاني عند الساعة 03:26 والجزر الأول عند الساعة 10:46 والجزر الثاني عند الساعة 20:48..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:40 والمد الثاني عند الساعة 00:24 والجزر الأول عند الساعة 19:37 والجزر الثاني عند الساعة 07:29.