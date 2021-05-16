سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن شعار المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /6/ لسنة 2021م بشأن شعار المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يُعتمد شعار المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المرفق بهذا المرسوم، والذي يتمثل في تصميمه قبة المبنى الرئيس للمجلس وأسفل القبة قاعدة عريضة مكتوبٌ عليها: المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة CONSULTATIVE COUNCIL OF SHARJAH. وبحسب المرسوم يقوم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة باستعمال شعاره الجديد في المحررات والسجلات الرسمية وكافة الأمور المتعلقة بنشاطاته. كما يُحظر استعمال شعار المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من غير المجلس سواء كان ذلك لأغراض تجارية أو شخصية أو أياً كان الغرض من الاستعمال إلا بموافقة المجلس. وجاء في المرسوم أنه ودون الإخلال بأي عقوبة يقضي بها أي تشريع آخر يُجازى إدارياً كل من يُخالف حكم المادة /3/ من هذا المرسوم بالجزاءات الآتية:

1 - غرامة لا تزيد عن 10,000 درهم مع أخذ التعهد عليه بعدم العود.

2- مصادرة وإتلاف كافة الأختام والأوراق التي تحمل شعار المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلافاً لأحكام هذا المرسوم.

وبحسب المرسوم يستوفي المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الغرامة المشار إليها في هذا المرسوم لصالح خزينة حكومة إمارة الشارقة. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.