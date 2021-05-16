ولي عهد الفجيرة: دور الشباب مهم لتحقيق الاستراتيجية الوطنية

الفجيرة (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة على الدور الهام للشباب في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية للدولة، وأهمية تواجدهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة والنهضة الحضارية وتطوّر مجالاتها المختلفة.

وأشار سموّه إلى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة بفئة الشباب، وتبنّي الكفاءات والمواهب التي تدعم تواجدهم في مواقع المساهمة في صنع القرار، وتلبية الاحتياجات المشتركة لنظرائهم من جيل الشباب والتغلب على التحديات التي يواجهونها بمبادرات ومشاريع تعزز مسيرة العمل الشبابي في الدولة.

كما أكد سموه على دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للشباب، والحرص على استثمار طاقاتهم وتوجيه خبراتهم ومعارفهم بهدف تمكينهم لبناء مستقبل نهضوي يعزز قيم المجتمع والإنسان، ويسهم في تطور أركانه ونواحيه الحيوية على جميع الأصعدة.

جاء ذلك بمناسبة إعلان المؤسسة الاتحادية للشباب والديوان الأميري بالفجيرة عن تشكيل الدورة الجديدة من مجلس الفجيرة للشباب والذين تم اختيارهم بناءً على كفاءاتهم العلمية والشخصية ليكونوا ممثلّي الشباب وصوتهم الحي في إمارة الفجيرة.

وبدورها، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: «تعمل دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة على منح شباب الوطن العديد من الفرص من أجل خلق مستقبل أفضل لهم ولمجتمعهم، من خلال ترسيخ نموذج عمل قائم على تمكين الشباب وتأهيلهم للعب دور أكبر في مسيرة الإمارات نحو تحقيق الريادة في جميع المجالات».

وتشتمل التشكيلة الجديدة من المجلس بدورته الخامسة على عضوية كل من جاسم هيكل عبدالرحمن البلوشي، ونوف عبيد سعيد مسعود الكندي، بالإضافة إلى عبدالعزيز مراد عبدالله البلوشي، وفيصل سعيد محمد راشد الحفيتي، وذلك إلى جانب شهد خليفة عبيد سالم الكعبي، وفاطمة عبدالله راشد العود الظنحاني، وشوق سعيد علي الموح الضنحاني.